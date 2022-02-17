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Mum yakıp uyudu, evi küle döndü - Son Dakika

Mum yakıp uyudu, evi küle döndü

17.02.2022 09:01
Mum yakıp uyudu, evi küle döndü

Tekirdağ Çorlu'da evde yalnız olan bir kişinin söndürmeyi unuttuğu mum devrilerek yangına sebep oldu.

Tekirdağ Çorlu'da evde yalnız olan bir kişinin söndürmeyi unuttuğu mum devrilerek yangına sebep oldu. Yangında evde uyuyakalan kişiyi yanmaktan mahalleli kurtardı.

Olay, Hıdırağa Mahallesi Kalealtı 2. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, ikamette kalan F.G. isimli şahıs, yaktığı mumu söndürmeyi unuttu ve sonrasında uyuyakaldı. Mumun devrilmesi sonrası evde yangın çıktı. Yangını gören komşular, itfaiyeye haber verip F.G.'nin yardımına koştu.

Komşuları kurtardı, gözden kayboldu

Evde uyuyakaldığı ortaya çıkan adam, mahalle sakinlerinin yardımıyla yanmaktan kurtarıldı. Saçları yandığı öne sürülen şahıs, olay yerinden kaçarak gözden kayboldu.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yanan ev küle dönerken, polis ekipleri kaçan F.G.'yi arıyor.

Olay yerinde konuşan bir genç, "Yangını gördük, içeride biri uyuyordu. Saçı başı yanmış ve hemen dışarı çıkardık. Biz olmasak yanacaktı" diye konuştu.

Öte yandan mahalle sakinleri, itfaiyenin kısa sürede olay yerine gelmesi sayesinde daha büyük bir yangının önüne geçildiğini söyledi. - TEKİRDAĞ

Mum yakıp uyudu, evi küle döndü
Mum yakıp uyudu, evi küle döndü
Mum yakıp uyudu, evi küle döndü
Mum yakıp uyudu, evi küle döndü

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Tekirdağ, Yangın, Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mum yakıp uyudu, evi küle döndü - Son Dakika


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