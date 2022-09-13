Araştırma: Meme Kanseri Hastalarının Hayatta Kalması, Düşük Maliyetli Bir Müdahaleyle İyileştirilebilir - Son Dakika
Üye Girişi

Araştırma: Meme Kanseri Hastalarının Hayatta Kalması, Düşük Maliyetli Bir Müdahaleyle İyileştirilebilir

13.09.2022 13:29
Araştırma: Meme Kanseri Hastalarının Hayatta Kalması, Düşük Maliyetli Bir Müdahaleyle İyileştirilebilir

MUMBAİ, 13 Eylül (Xinhua) -- Hindistan'ın devlete ait kanser tedavi ve araştırma kurumu Tata Memorial Center tarafından Pazartesi günü yayımlanan klinik deney çalışmalarına göre, dünya genelinde meme kanseri hastalarının hayatta kalma oranları, 1,3 ABD dolarının altında düşük maliyetli...

MUMBAİ, 13 Eylül (Xinhua) -- Hindistan'ın devlete ait kanser tedavi ve araştırma kurumu Tata Memorial Center tarafından Pazartesi günü yayımlanan klinik deney çalışmalarına göre, dünya genelinde meme kanseri hastalarının hayatta kalma oranları, 1,3 ABD dolarının altında düşük maliyetli bir müdahaleyle iyileştirilebilir. Çalışmaya göre, lokal anestezi aracı olarak yaygın bir şekilde kullanılan ve ameliyattan hemen önce ameliyat masasında tümörün etrafına yüzde 0,5'lik uygulanacak lidokain enjeksiyonu, ek bir uzmanlık gerektirmeden, az masrafla dünya çapında senede 100.000'e kadar hayat kurtarabilecek.

Bu bulgular, Paris'te devam eden Avrupa Tıbbi Onkoloji Derneği Kongresi'nde ve denemenin sonuçlarını duyurmak için Mumbai'de düzenlenen eş zamanlı bir basın toplantısında sunuldu. Tata Memorial Center açıklamasında, direktörü Rajendra Badwe'den alıntı yaparak "Bu, dünya genelinde ameliyattan önce tek bir müdahaleyle büyük fayda sağlayan, türünün ilk örneği çalışma oldu. Bu teknik bilim insanlarına kanserli alanı ameliyata (tetkik) yönelik zararlı tepkiyi önleyecek şekilde değiştirmek için perioperatif müdahale penceresi açıyor" ifadelerine yer verdi. Perioperatif bakım ya da ilaç, ameliyatın düşünüldüğü andan tam iyileşmeye kadar hastalara hasta merkezli, multidisipliner ve entegre tıbbi bakımının uygulanması anlamına geliyor. Araştırma, Hindistan'daki 11 kanser bakım merkezinde 2011 ile 2022 yılları arasındaki 11 yıllık süre boyunca erken meme kanseri teşhisi konulan 1.600 kadın hasta üzerinde çalışan araştırmacılar tarafından gerçekleştirildi.

YORUMLAR
500
Hindistan'da galeride çıkan yangın otele sıçradı, 8 kişi öldü, 9 kişi yaralandı Hindistan'da galeride çıkan yangın otele sıçradı, 8 kişi öldü, 9 kişi yaralandı Uzayda yaşam bulunabilir mi? Araştırmacı tarih verdi Uzayda yaşam bulunabilir mi? Araştırmacı tarih verdi
Kaynak: Xinhua

Araştırma, India, Tata, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Araştırma: Meme Kanseri Hastalarının Hayatta Kalması, Düşük Maliyetli Bir Müdahaleyle İyileştirilebilir - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
13:12 Emmy Ödül Töreni'nde Julia Garner fırtınası! Göbek dekolteli elbisesiyle geceye damga vurdu
12:36 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeyen otomobillerin satışı için son 2 gün: Şirketler 3-5 bin TL'sine bakmadan satmaya başladılar
12:33 Bakanlıktan yalanlama! Bakan Özer'in öğretmenlere "Mühendisler de atanamıyor ama böyle ağlamıyor" dediği iddiası reddedildi
12:28 AK Parti'den Azerbaycan'a saldıran Ermenistan'a ve arkasındaki güçlere sert tepki: Ermenistan'ı kışkırtan çevreler sadece çıkar odaklarıdır
12:31 Atilla Taş'tan bomba iddia: Muhalefetin cumhurbaşkanı adayını öğrendim, "umut verici" bir isim
12:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hayran olan bir vatandaşın coşkulu şiir okuması herkesi şaşkına çevirdi
12:06 İlyas Salman'ın, Türk milletine "Akılsız halk" dediği için yargılandığı davada 2 yıla kadar hapsi istendi
11:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerine tepki gösteren ABD'li senatör: Yunanistan'ın yanındayız
11:43 Kalelerini gole kapatan Konyaspor ile Başakşehir, Süper Lig'in zirvesinde
11:41 Ünlü yönetmen Jean-Luc Godard, 91 yaşında yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2022 13:33:33. #1.13#
SON DAKİKA: Araştırma: Meme Kanseri Hastalarının Hayatta Kalması, Düşük Maliyetli Bir Müdahaleyle İyileştirilebilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement