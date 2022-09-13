Araştırma: Meme Kanseri Hastalarının Hayatta Kalması, Düşük Maliyetli Bir Müdahaleyle İyileştirilebilir

MUMBAİ, 13 Eylül (Xinhua) -- Hindistan'ın devlete ait kanser tedavi ve araştırma kurumu Tata Memorial Center tarafından Pazartesi günü yayımlanan klinik deney çalışmalarına göre, dünya genelinde meme kanseri hastalarının hayatta kalma oranları, 1,3 ABD dolarının altında düşük maliyetli bir müdahaleyle iyileştirilebilir. Çalışmaya göre, lokal anestezi aracı olarak yaygın bir şekilde kullanılan ve ameliyattan hemen önce ameliyat masasında tümörün etrafına yüzde 0,5'lik uygulanacak lidokain enjeksiyonu, ek bir uzmanlık gerektirmeden, az masrafla dünya çapında senede 100.000'e kadar hayat kurtarabilecek.

Bu bulgular, Paris'te devam eden Avrupa Tıbbi Onkoloji Derneği Kongresi'nde ve denemenin sonuçlarını duyurmak için Mumbai'de düzenlenen eş zamanlı bir basın toplantısında sunuldu. Tata Memorial Center açıklamasında, direktörü Rajendra Badwe'den alıntı yaparak "Bu, dünya genelinde ameliyattan önce tek bir müdahaleyle büyük fayda sağlayan, türünün ilk örneği çalışma oldu. Bu teknik bilim insanlarına kanserli alanı ameliyata (tetkik) yönelik zararlı tepkiyi önleyecek şekilde değiştirmek için perioperatif müdahale penceresi açıyor" ifadelerine yer verdi. Perioperatif bakım ya da ilaç, ameliyatın düşünüldüğü andan tam iyileşmeye kadar hastalara hasta merkezli, multidisipliner ve entegre tıbbi bakımının uygulanması anlamına geliyor. Araştırma, Hindistan'daki 11 kanser bakım merkezinde 2011 ile 2022 yılları arasındaki 11 yıllık süre boyunca erken meme kanseri teşhisi konulan 1.600 kadın hasta üzerinde çalışan araştırmacılar tarafından gerçekleştirildi.