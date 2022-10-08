Hindistan'da korkunç kaza! Yakıt kamyonuyla çarpışan otobüsün alev alması sonucu 12 kişi öldü, 38 kişi yaralandı - Son Dakika
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Hindistan'da korkunç kaza! Yakıt kamyonuyla çarpışan otobüsün alev alması sonucu 12 kişi öldü, 38 kişi yaralandı

08.10.2022 11:52

Hindistan'da sabah saatlerinde mazot yüklü bir tırla çarpışan özel bir otobüs alev alırken yaşanan kada 12 kişi hayatını kaybetti, 38 kişiyse yaralandı.

Hindistan'da Mumbai'ye 166 kilometre uzaklıkta bulunan Nashik kentinde sabah saatlerinde mazot yüklü bir tır kamyonuyla özel bir otobüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar alev aldı.

Hindistan'da yakıt kamyonuyla çarpışan otobüs alev aldı: 12 ölü, 38 yaralı

"ÖLENLERİN ÇOĞU OTOBÜSTEKİ YOLCULAR"

Kaza nedeniyle 12 kişi hayatını kaybetti, 38 kişiyse yaralandı. Hindistan'ın batısındaki Maharaştra eyaletinin Nashik kenti komiser yardımcısı Amol Tambe, "Hayatını kaybedenlerin çoğu yataklı otobüsün yolcuları. Yaralılar tedavi için hastaneye kaldırıldı" diye konuştu.

Hindistan'da yakıt kamyonuyla çarpışan otobüs alev aldı: 12 ölü, 38 yaralı

Yerel saatle 05.15 sularında meydana gelen kazanın ardından bölgeye polis ve ambulanslar sevk edildi. Hindistan Ulaştırma Bakanlığı'nın karayollarında meydana gelen kazalar hakkındaki raporuna göre ülkede 2020'de meydana gelen 366.138 kazada 131.714 kişi hayatını kaybetti ve 348.279 kişi yaralandı. Raporda ölümlerin yüzde 70'inin, 18-45 yaş grubunda yer aldığı belirtildi.

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Kaynak: Xinhua

India, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hindistan'da korkunç kaza! Yakıt kamyonuyla çarpışan otobüsün alev alması sonucu 12 kişi öldü, 38 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hindistan'da korkunç kaza! Yakıt kamyonuyla çarpışan otobüsün alev alması sonucu 12 kişi öldü, 38 kişi yaralandı - Son Dakika
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