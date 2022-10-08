Yerel saatle 05.15 sularında meydana gelen kazanın ardından bölgeye polis ve ambulanslar sevk edildi. Hindistan Ulaştırma Bakanlığı'nın karayollarında meydana gelen kazalar hakkındaki raporuna göre ülkede 2020'de meydana gelen 366.138 kazada 131.714 kişi hayatını kaybetti ve 348.279 kişi yaralandı. Raporda ölümlerin yüzde 70'inin, 18-45 yaş grubunda yer aldığı belirtildi.

Kaynak: Xinhua

India, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hindistan'da korkunç kaza! Yakıt kamyonuyla çarpışan otobüsün alev alması sonucu 12 kişi öldü, 38 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.