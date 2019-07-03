Son Dakika Haberleri: - Mumbai'de Ölenlerin Sayısı 19'a Yükseldi
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- Mumbai'de Ölenlerin Sayısı 19'a Yükseldi

2 saat önce

- Mumbai'de ölenlerin sayısı 19'a yükseldiMUMBAI - Hindistan'ın Mumbai kentinde muson yağmurları nedeniyle bir duvarın çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 19'a yükseldiği belirtildi.

- Mumbai'de ölenlerin sayısı 19'a yükseldi
MUMBAI - Hindistan'ın Mumbai kentinde muson yağmurları nedeniyle bir duvarın çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 19'a yükseldiği belirtildi.
Hindistan'ın Mumbai kentindeki Pimpripada bölgesinde dün muson yağmurları nedeniyle gecekondu mahallesinde duvar çökmüştü. Faciada hayatını kaybedenlerin sayısının 15'ten 19'a yükseldiği belirtildi. En az 69 kişinin de yaralandığı olayın ardından sivil savunma, itfaiye ve polis ekiplerinin enkaz altındakileri arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
Cumartesi günü de şiddetli yağışlar nedeniyle Pune şehrinde duvar çökmüş, 15 kişi hayatını kaybetmişti.
- Mumbai'de Ölenlerin Sayısı 19'a Yükseldi
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 05:36 Kaynak: İHA
Hindistan, Mumbai, Güncel
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