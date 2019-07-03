- Mumbai'de Ölenlerin Sayısı 19'a Yükseldi
2 saat önce
- Mumbai'de ölenlerin sayısı 19'a yükseldiMUMBAI - Hindistan'ın Mumbai kentinde muson yağmurları nedeniyle bir duvarın çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 19'a yükseldiği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 05:36 Kaynak: İHA
- Mumbai
'de ölenlerin sayısı 19'a yükseldi
MUMBAI - Hindistan
'ın Mumbai kentinde muson yağmurları nedeniyle bir duvarın çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 19'a yükseldiği belirtildi.
Hindistan'ın Mumbai kentindeki Pimpripada bölgesinde dün muson yağmurları nedeniyle gecekondu mahallesinde duvar çökmüştü. Faciada hayatını kaybedenlerin sayısının 15'ten 19'a yükseldiği belirtildi. En az 69 kişinin de yaralandığı olayın ardından sivil savunma, itfaiye ve polis ekiplerinin enkaz altındakileri arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
Cumartesi günü de şiddetli yağışlar nedeniyle Pune şehrinde duvar çökmüş, 15 kişi hayatını kaybetmişti.
Hindistan'da baraj taştı! 6 kişi öldü, 18 de kayıp var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün haksızlık karşısında susmayan bir Türkiye var
Pencereden girdiği evdeki kadına tecavüze kalkışan sapık, vatandaşlar tarafından darp edildi
JP Morgan, Türkiye için yıl sonu enflasyon tahminini düşürdü