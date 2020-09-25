- Mumbai'yi sel vurdu, cadde ve sokaklar göle döndü - Son Dakika

- Mumbai'yi sel vurdu, cadde ve sokaklar göle döndü

- Mumbai'yi sel vurdu, cadde ve sokaklar göle döndü Hindistan'ın Mumbai kentinde etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle sel meydana geldi.

- Mumbai'yi sel vurdu, cadde ve sokaklar göle döndü MUMBAİ - Hindistan'ın Mumbai kentinde etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle sel meydana geldi. Yollardaki araçlar sular altında kaldı. Hindistan'ın Mumbai kentinde şiddetli yağışların yol açtığı sel hayatı felç etti. Su baskınları nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Kent genelinde bazı araçlar suya gömülürken bazıları da güçlükle ilerleyebildi. Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), yağışların devam edeceği konusunda uyarıda bulundu.

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