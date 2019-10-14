Son Dakika Haberleri: Mümbiç'e operasyon başladı
Son Dakika 3. Sayfa Mümbiç'e operasyon başladı

Mümbiç'e operasyon başladı

1 saat önce

Mümbiç sınırında güvenli bölgede bekleyen Türk tankları ve MSO ordusu birlikleri, Mümbiç'e doğru ilerlemeye başladı.

Mümbiç'e operasyon başladı, System.String[]

Mümbiç sınırında güvenli bölgede bekleyen Türk tankları ve MSO ordusu birlikleri, Mümbiç'e doğru ilerlemeye başladı. Bölgeden çatışma sesleri duyuluyor.


Fırat'ın batısında Mümbiç sınırında operasyon için hazır bekleyen Türk tankları, zırhlı araçlar ve MSO birliklerinin yer aldığı ağır silahlı araçlar, Mümbiç'e doğru harekete geçti. Sınırı geçen TSK ve MSO, Mümbiç merkeze doğru ilerliyor. Bölgeden çatışma sesleri duyulmaya başlandı. - CERABLUS

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 04:52 Kaynak: İHA
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