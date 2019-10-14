Son Dakika Haberleri: - Mümbiç'in batısındaki iki köy teröristlerden temizlendi
Son Dakika Güncel - Mümbiç'in batısındaki iki köy teröristlerden temizlendi

- Mümbiç'in batısındaki iki köy teröristlerden temizlendi

10 dakika önce

- Mümbiç'in batısındaki iki köy teröristlerden temizlendiMÜNBİÇ - Barış Pınarı Harekatı kapsamında Mümbiç'in batısındaki iki köy terör unsurlarından temizlendi.

- Mümbiç'in batısındaki iki köy teröristlerden temizlendi

MÜNBİÇ - Barış Pınarı Harekatı kapsamında Mümbiç'in batısındaki iki köy terör unsurlarından temizlendi.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusunun (SMO), Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridoruna yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı 6. gününde başarı ile devam ediyor. Bu kapsamda SMO birlikleri, Mümbiç'in batısında bulunan Yalışlı ve el-Azuri köylerini teröristlerden temizledi. Bölgede terör örgütü PKK/PYD'ye ait bir tank da ele geçirildi.

- Mümbiç'in batısındaki iki köy teröristlerden temizlendi

Barış Pınarı Harekatı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 08:35 Kaynak: İHA
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