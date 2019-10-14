- Mümbiç'in batısındaki iki köy teröristlerden temizlendi

MÜNBİÇ - Barış Pınarı Harekatı kapsamında Mümbiç'in batısındaki iki köy terör unsurlarından temizlendi.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusunun (SMO), Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridoruna yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı 6. gününde başarı ile devam ediyor. Bu kapsamda SMO birlikleri, Mümbiç'in batısında bulunan Yalışlı ve el-Azuri köylerini teröristlerden temizledi. Bölgede terör örgütü PKK/PYD'ye ait bir tank da ele geçirildi.