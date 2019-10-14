Son Dakika Haberleri: - Mümbiç sınırında TSK ve MSO operasyon için hazır bekliyor
Son Dakika Güncel - Mümbiç sınırında TSK ve MSO operasyon için hazır bekliyor

- Mümbiç sınırında TSK ve MSO operasyon için hazır bekliyor

51 dakika önce

- Mümbiç sınırında TSK ve MSO operasyon için hazır bekliyorCERABLUS - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından Mümbiç sınırında hazırlıklarını tamamlayan Türk askeri ve Suriye Milli Ordusu gelecek harekat emrini bekliyor.

- Mümbiç sınırında TSK ve MSO operasyon için hazır bekliyor

CERABLUS - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından Mümbiç sınırında hazırlıklarını tamamlayan Türk askeri ve Suriye Milli Ordusu gelecek harekat emrini bekliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın operasyonun devam edeceğini açıklamasının ardından Fırat Nehri'nin batısındaki Mümbiç kenti sınırına Türk ve Milli Suriye Ordusu'na yönelik askeri birlikler sevk edildi. Bölgedeki Türk ve MSO birlikleri, hazırlıklarını tamamlayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelecek harekat emrini beklemeye başladı.

Sınır hattındaki Türk zırhlı araçlar ve ağır silahlı MSO birlikleri, gelecek talimatın ardından operasyona başlayacak.

- Mümbiç sınırında TSK ve MSO operasyon için hazır bekliyor

TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 12:27 Kaynak: İHA
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