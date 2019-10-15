Mümbiç'te yaralanan askerimizden acı haber
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Milli Savunma Bakanalığı'ndan yapılan açıklamada "15 Ekim 2019 tarihinde Münbiç bölgesinden teröristler tarafından yapılan havan ve topçu ateşi neticesinde yaralanan 1 kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 04:45 Kaynak: İHA
Milli Savunma Bakanalığı'ndan yapılan açıklamada "15 Ekim 2019 tarihinde Münbiç bölgesinden teröristler tarafından yapılan havan ve topçu ateşi neticesinde yaralanan 1 kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." denildi.
(İHA)
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