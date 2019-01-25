Son Dakika Haberleri: Mumcu, Ayvalık'taki Evinin Önünde Anıldı

Mumcu, Ayvalık'taki Evinin Önünde Anıldı

30 dakika önce

Yazar Uğur Mumcu, ölümünün 26'ncı yıl dönümünde, Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki evinin önünde anıldı.

Mumcu, Ayvalık'taki Evinin Önünde Anıldı, System.String[]
GAZETECİ-Yazar Uğur Mumcu, ölümünün 26'ncı yıl dönümünde,  Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki evinin önünde anıldı.

Ankara'da 24 Ocak 1993 tarihinde evinin önünde aracına yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu yaşamını yitiren Gazeteci-Yazar Uğur Mumcu'nun, ölümünün 26'ncı yılında Ayvalık'taki evinin önünde tören düzenlendi. İlçe belediyesi tarafından düzenlenen törende vatandaşlar, Mumcu'nun resmine birer kırmızı karanfil bıraktı. Törene, Ayvalık Belediye Başkanvekili Gökay Bacan, CHP İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Ayvalık Şube Başkanı Ahmet Üzgeç ve şube yönetimi, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Ayvalık Şube Başkanı Nuray Özer ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan ADD Şube Başkanı Ahmet Üzgeç, "İktidarlar değişti, aradan 26 yıl geçti. Bize göre katil ya da katiller malum. Ama aydınlatılamamış bir cinayet olarak kaldı Uğur Mumcu suikastı. Karanlık odaklar, hain planlarını uygularken geride milyonlarca Muammer Aksoy ve Uğur Mumcu'nun yetiştiğini tahmin edemediler. Karanlıktan ve kandan beslenen bu odaklar; yanlış hesap yaptılar. Yok ettikleri bedeni varlıklarıydı, düşünceleri mücadelemizde yaşıyor" dedi. - Balıkesir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 12:42 Kaynak: DHA

Balıkesir, Uğur Mumcu, Ayvalık, Güncel
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