Mumcu'dan Amatör Spor Haftası ziyareti - Son Dakika

Mumcu'dan Amatör Spor Haftası ziyareti

08.10.2020 13:14
Mumcu'dan Amatör Spor Haftası ziyareti, System.String[]

5-11 Ekim tarihleri arasında kutlanan Amatör Spor Haftası kapsamında Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu, Erzincan Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Emin Turan ve Futbol İl Temsilcisi Ayhan Coşkun'u ziyaret etti.

5-11 Ekim tarihleri arasında kutlanan Amatör Spor Haftası kapsamında Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu, Erzincan Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Emin Turan ve Futbol İl Temsilcisi Ayhan Coşkun'u ziyaret etti.

Erzincan'da yürütülen sportif faaliyetlerin konuşulduğu ziyarette İl Müdürü Mumcu'ya teşekkür eden Erzincan ASKF Başkanı Emin Turan, Pandemi nedeniyle bu yıl kutlamaların bireysel spor dallarındaki aktiviteler olarak yapılacağını belirtti.

Turan, konuşmasına şöyle devam etti; "Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Burak Mumcu Bey 5-11 Ekim tarihleri arasında Türkiye'de kutlanmakta olan Amatör Spor Haftası münasebetiyle sağ olsunlar bizleri ziyarete geldiler. Kendilerine bir kez daha hoş geldiniz diyorum. Bu pandemi sürecinde geçmiş yıllarda yapmış olduğumuz gibi bu haftayı kutlama şansına çokta sahip değiliz. Bir takım bireysel çalışmalar sportif karşılaşmalar gerçekleştiriliyor. Sonuç olarak hepimiz bir sonraki yılı bekleyeceğiz inşallah."

77 branşı yapabilecek salon ve tesislere sahip olduklarını söyleyen Turan, "Geçmiş yıllardaki amatör spor haftalarında bunların tamamen yapımını gerçekleştirmiştik." dedi.

Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu ise Amatör Spor Haftasını kutlayarak ASKF Başkanı Emin Turan ve Futbol İl Temsilcisi Ayhan Coşkun'a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Pandemi nedeniyle etkinliklerin kısıtlandığını belirten Mumcu, hafta nedeniyle kortej yürüyüşüyle birlikte bazı bireysel etkinliklerin düzenleneceğini ifade etti. Amatör sporların önemine değinen Mumcu, müdürlük olarak ilgili birimlerle uyum içinde çalıştıklarını dile getirdi. - ERZİNCAN

Mumcu'dan Amatör Spor Haftası ziyareti
Mumcu'dan Amatör Spor Haftası ziyareti

Emin Turan, Erzincan, Futbol, Ekim, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mumcu'dan Amatör Spor Haftası ziyareti - Son Dakika Spor

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