Mumcu ve Okkan Adana'da Anıldı

Adana
'da gazeteci-yazar Uğur Mumcu
ve şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan
için anma programı düzenlendi.
Uğur Mumcu Meydanı'nda düzenlenen anma etkinliğinde Çukurova Gazeteciler Cemiyeti
(ÇGC) Başkanı Cafer Esendemir
, katılımcılar adına ortak açıklamayı okudu.
Esendemir, 24 Ocak 1993'de Uğur Mumcu'nun, tam 8 yıl sonra da Ali Gaffar Okkan'ın suikaste uğradığını anımsatarak, halkın tüm kesimini güç birliği yaparak karanlık güç odaklarına karşı birlikte mücadele etmeye çağırdı.
Ocak ayını toplumsal hafızanın yoklanması zamanı olarak niteleyen Esendemir, "Ocak ayı, acıları bal eyleyerek, Atatürk
devrim ve ilkelerine, üniter devlet yapımıza, hukukun üstünlüğüne, insan hak ve özgürlüklerine, demokrasiye her ne pahasına olursa olsun sahip çıkma zamanıdır." dedi.
Programa, Adana milletvekilleri, çeşitli siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.