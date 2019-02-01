Son Dakika Haberleri: Mumcular Barajı 6 Yıl Sonra Sağanak Yağışlarla İl Kez Doldu

Mumcular Barajı 6 Yıl Sonra Sağanak Yağışlarla İl Kez Doldu

41 dakika önce

Mumcular Barajı 6 yıl sonra sağanak yağışlarla il kez dolduMUĞLA - Bodrum yaklaşık 1 aydır durmadan yağan yağmur nedeniyle Mumcular Barajı erkenden doldu.

Mumcular Barajı 6 Yıl Sonra Sağanak Yağışlarla İl Kez Doldu, System.String[]
Mumcular Barajı 6 yıl sonra sağanak yağışlarla il kez doldu

MUĞLA - Bodrum yaklaşık 1 aydır durmadan yağan yağmur nedeniyle Mumcular Barajı erkenden doldu. Kapasitesinin üzerinde dolan Mumcular Barajı'nın kapakları kısmi olarak açıldı. 6 yıldır dolmayan barajın bu yıl erken dolması bölge halkını sevindirdi.
Bodrum'un içme suyunun da sağlandığı Mumcular Barajı, 6 yıl sonra ilk kez tam doldu. Yıllardır kuraklık çeken bölge halkı dolan barajı sevinçle karşıladı. Yaklaşık 6 senedir Mumcular barajı yarıya kadar dolar, suları bölge halkına yetmezdi. Yaz aylarında, bazı bölgelere su verilmez ve su kesintileri meydana gelirdi. Bu yıl hiç durmadan yağan yağmurlar nedeniyle dolup taşan barajın kapakları kısmi olarak açıldı. Baraj tam kapasite dolduğu için su tahliyesi yapılmaya başlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:44 Kaynak: İHA

Bodrum, Genel
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