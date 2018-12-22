Son Dakika Haberleri: Mumcular Barajı'nı Besleyen Derede Kaçak Su Bendi Bulundu

Mumcular Barajı'nı Besleyen Derede Kaçak Su Bendi Bulundu

4 saat önce

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan Mumcular Barajı'nı besleyen derelerden birinin üzerine kaçak su bendi yapıldığı tespit edildi.

Mumcular Barajı'nı Besleyen Derede Kaçak Su Bendi Bulundu, System.String[]
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan Mumcular Barajı'nı besleyen derelerden birinin üzerine kaçak su bendi yapıldığı tespit edildi.

Mumcular Barajı'ndaki su seviyesinde son 3 yılda düşüklük dikkat çekerken, bölgenin yağmur almasına rağmen su seviyesindeki oranın yükselmemesi üzerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ve DSİ yetkilileri sorunun kaynağını araştırdı. Yapılan araştırmalar sonucunda Bodrum Yarımadası'nın içme ve kullanma suyu dışında Karaova bölgesininde tarımsal su ihtiyacını karşılayan Mumcular Barajı'na yağmur suyu taşıyan derelerde inceleme yapıldı. İncemeler sonucunda, su seviyesi zaman zaman yüzde 5'in altına kadar düşen Mumcular Barajı'nı besleyen derelerden birinde kaçak su bendi yapıldığı tespit edildi.

Kim tarafından ve ne amaçla kullanıldığı öğrenilemeyen taşlarla örülmüş kaçak su bendi ile ilgili yasal işlem başlatıldı. MUSKİ tarafından Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü'ne yazı gönderilerek, kaçak su bendinin bir an önce yıkılması gerektiği bildirildi.

- Muğla

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 06:18 Kaynak: DHA

Bodrum, Muğla, Güncel
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