Mumdan çıkan yangında 70 hayvan telef oldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Mumdan çıkan yangında 70 hayvan telef oldu - Son Dakika

Mumdan çıkan yangında 70 hayvan telef oldu

6 saat önce

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir ahırda mumdan kaynaklandığı belirtilen yangın sonucu 70 küçükbaş hayvan telef oldu.

Mumdan çıkan yangında 70 hayvan telef oldu, System.String[]

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir ahırda mumdan kaynaklandığı belirtilen yangın sonucu 70 küçükbaş hayvan telef oldu.


Alınan bilgilere göre olay, ilçeye bağlı Koyunpınar köyü Ortaklı mezrasında meydana geldi. Mezrada 20 yıldır hayvancılıkla uğraşan Tahsin Erdoğan, gece hayvanlarını kontrol etmek için gittiği ahırda aydınlatma için kullandığı mumu unuttu. Bir süre sonra mumu unuttuğunu fark eden Erdoğan, döndüğünde ahırın tavanının tutuştuğunu ve dumandan etkilenen 70 hayvanın telef olduğunu gördü. Çevredekilerin ihbarı üzerine köye gelen jandarma ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ahırda inceleme yaptı. - BİTLİS

Tatvan, Bitlis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 07:23 Kaynak: İHA
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