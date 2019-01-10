Son Dakika Haberleri: Mumdan Çıkan Yangında Ev Sahibi Dumandan Etkilendi

Mumdan Çıkan Yangında Ev Sahibi Dumandan Etkilendi

52 dakika önce

Adana'da bir evde mumdan çıktığı belirlenen yangında dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı.

Mumdan Çıkan Yangında Ev Sahibi Dumandan Etkilendi, System.String[]
Adana'da bir evde mumdan çıktığı belirlenen yangında dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Havuzlubahçe Mahallesi'nde yaşayan Hatice Ölmen, üç katlı binanın ikinci katındaki dairesinde yangın çıktığını fark edince dışarı çıkarak komşularından yardım istedi.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevleri diğer katlara sıçramadan söndürdü.

Dumandan etkilendiği belirlenen ev sahibi Ölmen, olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki bir hastaneye götürüldü.

İtfaiye ekipleri, yaptıkları çalışmada yangının mumun eşyaları tutuşturmasından kaynaklandığını tespit etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:35 Kaynak: AA

Hatice Çarpar, Seyhan, Adana, Güncel
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