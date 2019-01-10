Mumdan Çıkan Yangında Ev Sahibi Dumandan Etkilendi

Adana
'da bir evde mumdan çıktığı belirlenen yangında dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan
ilçesi Havuzlubahçe Mahallesi'nde yaşayan Hatice
Ölmen, üç katlı binanın ikinci katındaki dairesinde yangın çıktığını fark edince dışarı çıkarak komşularından yardım istedi.
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi
itfaiye ekipleri, alevleri diğer katlara sıçramadan söndürdü.
Dumandan etkilendiği belirlenen ev sahibi Ölmen, olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki bir hastaneye götürüldü. İtfaiye
ekipleri, yaptıkları çalışmada yangının mumun eşyaları tutuşturmasından kaynaklandığını tespit etti.