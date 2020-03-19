"Mümkün mertebe uzaktan çalışmaya devam edeceğiz" - Son Dakika
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"Mümkün mertebe uzaktan çalışmaya devam edeceğiz"

6 saat önce

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında dün gerçekleştirilen kritik zirve sonrasında gördük ki bir süre daha evlerimizde bulunmaya, hatta mümkün mertebe uzaktan çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında dün gerçekleştirilen kritik zirve sonrasında gördük ki bir süre daha evlerimizde bulunmaya, hatta mümkün mertebe uzaktan çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabı üzerinden yeni tip korona virüse karşı alınan tedbirlere ilişkin bir paylaşım yaptı. Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen "Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı"nı hatırlatan Şahin, "Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında dün gerçekleştirilen kritik zirve sonrasında gördük ki bir süre daha evlerimizde bulunmaya, hatta mümkün mertebe uzaktan çalışmaya devam edeceğiz. Son veriler ışığında alınan önlemlerin çok isabetli olduğu ve tedbirlere riayet ederek salgın hastalıktan korunmaya devam edeceğimiz aşikar" ifadelerini kullandı.

Okullarda alınan tedbirlere de dikkat çeken Şahin, öğrencilerin bir yandan teknolojinin yardımıyla uzaktan eğitimlerine devam ederken, diğer yandan da eğlenceli vakit geçirecek mecraları kullandıklarını belirtti. "Sihirli kutu" benzetmesi yaptığı televizyonun bu dönemde çok daha popüler olacağını aktaran Şahin, "Radyolarımızdan ve ekranlarımızdan hem son gelişmeler hakkında haberler alıyor hem de tıpkı eski günlerdeki gibi keyifli zaman geçiriyoruz. Televizyonlarımız evlerimizin baş köşelerinde sıcak aile içi sohbetlere eşlik ederken, milletimiz haber almak gibi önemli bir ihtiyacını ekranlardan karşılıyor. Bu vesileyle özellikle haber yayınlarında ve programlarında sorumlu yayıncılık yapılması ilkesini vurgulamak istiyorum. Televizyonlarımız aynı zamanda önemli bir eğlence aracı. Halihazırda rağbet gören yerli yapım ve diziler, içinde bulunduğumuz ağır gündemde de rahatlama adresiniz olarak sizlerle olmaya devam ediyor. Vatandaşlarımız için fedakarlık göstererek çalışmalarına devam eden yapımcı, senarist, oyuncu, sunucu, yorumcu ve ekranın hem önünde hem de arkasında her nevi vazifeyi yürüten dostlarımıza RTÜK Başkanı olarak çok teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

(Neşra Durmaz/İHA)

Ebubekir Şahin, Cumhurbaşkanı, TV, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 11:40 Kaynak: İHA

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