Mumlar Ev Hanımlarının Elinde Sanata Dönüşüyor

Ordu'da ev hanımlarına yönelik açılan kursta farklı şekillerde işlenen mumlar birer sanat eserine dönüşüyor.

Ordu'da ev hanımlarına yönelik açılan kursta farklı şekillerde işlenen mumlar birer sanat eserine dönüşüyor.



Altınordu ilçesindeki Halk Eğitim Merkezi'nde yaklaşık bir ay önce açılan mum yapımı kursuna çok sayıda ev hanımı katıldı.



Kursa katılan ev hanımları, hayal dünyalarını kullanarak kendi elleriyle hazırladıkları mumlara çeşitli şekiller veriyor.





Farklı türdeki mum figürleri arasında mitolojik eserlerden meyveye, ağaç kütüklerinden, çiçeklere ve taş gruplarına kadar yüzlerce model elle üretiliyor.



Kurslara katılan kadınlar hem boş zamanlarını değerlendiriyor hem de ürettikleri ürünleri sosyal medya üzerinden satarak ev ekonomisine katkı sağlıyor.





Kına gecelerinin, doğum günlerinin ve diğer özel günlerin vazgeçilmezi mumlara çok sayıda vatandaşta ilgi gösteriyor.



Kurs eğitmeni Kamuran Özlem Tüysüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kursa 25'in üzerinde ev hanımının katılım gösterdiğini söyledi.



Mumun geçmişinin çok eski bir tarihe dayandığını aktaran Tüysüz, "Kursta mumun ham maddesini kullanıyoruz. Mumu önce belirli ısıda eritiyoruz daha sonra bu mumlarımızı erittikten sonra kalıplaştırıp şekillendiriyoruz." dedi.



Mumun eritilip soğuma aşamasının yaklaşık 8 saat sürdüğü bilgisini veren Tüysüz, "Mumlar şekillendirdikten sonra boyanıyor. Tıraş bıçaklarımız ve oyma bıçaklarımız ile mumu belirli bir şekle getiriyoruz. Daha sonra süslenip paketleniyor." diye konuştu.



Kursiyerlerin ev ekonomisine katkıda bulunduklarını aktaran Tüysüz, "İnternet üzerinden satışlar yapıyorlar. Buradaki yapmış oldukları mumlarla kendi ev ekonomilerine de katkı sunuyorlar. Ev hanımları tamamen kendi hayal dünyalarını gerçekleştirerek mum üzerinde farklı farklı çalışmalar yapıyorlar." şeklinde konuştu.



Tüysüz, mumlardan elde edilen gelirlerin bir kısmını Mehmetçik Vakfı ve bazı yardım derneklerine bağışlanacağını da sözlerine ekledi.



Kursiyerlerden Figen Karakoç da "Emekli olduktan sonra burada vakit geçiriyorum. Sosyal projelere de destek olmaya çalışıyoruz. Burada vakit geçirmek çok güzel. Değişik bir çevreye girdik değişik insanlarla beraberiz güzel şeyler çıkıyor ortaya. Bir şeylere yaramak çok güzel hele emekli olduktan sonra harika." dedi.



Ev hanımı Bilge Kotan ise "Tek amacım bu kursla birlikte el becerimi geliştirmek. Burada hayal dünyamızı geliştirerek çok güzel eserler ortaya çıkarıyoruz." şeklinde konuştu.



Emekli öğretmen Nilgün Turan da "Böyle bir kursun açılması şans oldu bizim için. Kurs sayesinde hem bir şeyler yapabilmeyi öğrendik hem de arkadaş ortamı yakaladık." dedi.



Turan, mumları satarak ev ekonomisine katkı sunmanın yanı sıra farklı vakıf ve derneklere bağış yapacaklarını sözlerine ekledi.

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