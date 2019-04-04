Son Dakika Haberleri: Mümtaz Çoban'dan Seçim Teşekkürü

Mümtaz Çoban'dan Seçim Teşekkürü

53 dakika önce

Resmi olmayan sonuçlara göre Ahlat ilçesinde üçüncü kez belediye başkanlığına seçilen Mümtaz Çoban, desteklerinden dolayı ilçe halkına teşekkür etti.

Mümtaz Çoban'dan Seçim Teşekkürü, System.String[]
Resmi olmayan sonuçlara göre Ahlat ilçesinde üçüncü kez belediye başkanlığına seçilen Mümtaz Çoban, desteklerinden dolayı ilçe halkına teşekkür etti.

31 Mart Yerel Seçimleri'ni değerlendiren Çoban, ilçedeki tüm seçmenlere kendi seçmeni gözüyle baktıklarını belirterek, halkın Ahlat'ın birliği, dirliği, kalkınması, geleceğini el birliğiyle koruma ve geliştirmesi anlamında ciddi bir karar verdiğini kaydetti.

Bu iradenin sadece ilçeyi değil, tüm Türkiye'deki Ahlat sevdalılarını memnun ettiğini ifade eden Çoban, şöyle konuştu:

"Ahlatlılar başta Sayın Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz, Sayın Devlet Bahçeli ve Cumhur İttifakı mensuplarının beklentisini boşa çıkarmamıştır. Bu üçüncü seçimimizdi. Her seçimde vatandaşımız yüzde 100 oyumuzu artırarak destek verdi. Bu da vatandaşımızın bize itimadının göstergesidir. Şimdi bize tek bir şey düşüyor. Seçimde de böyle bir lisan kullandık. Siyaseten hiç kimseyi eleştirme gibi bir ahlak göstermeyerek bunun yerine işimizi, projelerimizi, gelişmemizi ve kalkınmamızı anlatarak çalıştık. Vatandaşımızın da oyunun adresi kalkınma, gelişme, huzur, birlik ve dirlikten yana oldu. Yine her siyasi partinin mensuplarından bize gönül, destek ve oy vermeleri böyle bir neticeyi ortaya çıkardı. Bu nedenle hiç kimseye laf söyleme hakkımız yok. Bir tek şey kalıyor, Allah için millete hizmet etmektir."

Seçim sürecinde Cumhur İttifakı'na bağlı her iki partinin teşkilatları, gençlik kolları, kadın kolları ve ocakların vatandaşla bütünleşmeyi başardığını aktaran Çoban, kendisine yeniden bu görevi layık gören Cumhurbaşkanına, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, milletvekilleri Vahit Kiler ve Cemal Taşar ile tüm Ahlatlılara teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 12:35 Kaynak: AA

Ahlat, Güncel
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