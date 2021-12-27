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MUMYALADIĞI BÖCEKLERİ ÇERÇEVE İLE DUVARA ASTI - Son Dakika

MUMYALADIĞI BÖCEKLERİ ÇERÇEVE İLE DUVARA ASTI

27.12.2021 10:35

GÜMÜŞHANE'de haşere ilaçlama firması sahibi Selim Yıldız (33), bölgede topladığı böcek türlerini mumyalayıp, çerçeveye koyarak duvara astı.

GÜMÜŞHANE'de haşere ilaçlama firması sahibi Selim Yıldız (33), bölgede topladığı böcek türlerini mumyalayıp, çerçeveye koyarak duvara astı. Yıldız, "Mumyalaştırma yöntemi ile birlikte müşterilerimize böcekleri göstererek, sorunlarına çare bulmaya çalışıyoruz" dedi.

Kentte 8 yıldır haşere ve kemirgen böceklerle mücadele eden ilaçlama şirketinin sahibi Selim Yıldız, bazı müşterilerin böceğin cinsini tarif etmekte sıkıntı yaşaması üzerine çözüm arayışına girdi. Topladığı böcekleri çeşitli ilaçlarla kullanarak mumyalayan Yıldız, aralarında 'değnek çekirgesi'nin de olduğu türleri çerçeveye koyup, duvara astı.

Haşere ve kemirgen ilaçlaması yaptıklarını belirten Selim Yıldız, "8 yıldır Gümüşhane ve çevre illerde bu işi sürdürüyoruz. Saha çalışmalarında bulduğumuz bazı haşere, yürüyen haşereler ile ilgili bir koleksiyon yapma fikri oluştu. Biz de bulabildiğimiz birkaç böcek ile birlikte koleksiyon çalışmalarımıza başladık. Müşterilerin ilgisini çektiğini gördük. Kırsal alandan gelen müşterilerimiz, evlerinde veya yaşam alanlarındaki böcekleri tarif etme konusunda problemler yaşıyorlardı. Mumyalaştırma yöntemi ile birlikte müşterilerimize böcekleri göstererek, sorunlarına çare bulmaya çalışıyoruz. Bölgemizde birkaç tane bulduğumuz böceği bu şekilde mumyalaştırarak başladık" dedi.

'NESLİ 1945'LERDE TÜKENMİŞ'

Yıldız, böcekler arasında en dikkat çeken türün 1945'lerde nesli tükenen 'değnek çekirgesi' olduğunu söyledi. Böcek koleksiyonu yapan bir arkadaşının hediyesi ile 'değnek çekirgesi'ni de çerçeveletip, duvara astığını belirten Yıldız "Baston', 'değnek çekirgesi' dediğimiz türler ile 10-15 santim boylarına kadar uzanabilen, 'gergedan böceği' ve 'Tarantula' var. Panomuzda bulunan 'değnek çekirgesi'nin nesli 1945'lerde tükenmiş. Boyu nedeniyle en çok ilgiyi 'değnek çekirgesi' çekiyor. 'Gergedan böceği' de dikkat çeken türler arasında. Panomuzda yaklaşık 60'a yakın böcek türü var. Böceklerin çürümeden durması için çeşitli ilaçlar kullanıyoruz ve mumyalıyoruz. Bu ilaçlar ile birlikte korunuyorlar" diye konuştu.

MUMYALADIĞI BÖCEKLERİ ÇERÇEVE İLE DUVARA ASTI
MUMYALADIĞI BÖCEKLERİ ÇERÇEVE İLE DUVARA ASTI
MUMYALADIĞI BÖCEKLERİ ÇERÇEVE İLE DUVARA ASTI

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Gümüşhane, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: MUMYALADIĞI BÖCEKLERİ ÇERÇEVE İLE DUVARA ASTI - Son Dakika
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