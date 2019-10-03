Mumyalarda günümüze ait hastalıklar tespit edildi
2 gün önce
Yapılan bir araştırma binlerce yıllık mumyaların genetik hastalıklardan ziyade günümüze ait hastalıklar nedeniyle yaşamlarını yitirdiklerini ortaya koydu.
Yapılan bir araştırma binlerce yıllık mumyaların genetik hastalıklardan ziyade günümüze ait hastalıklar nedeniyle yaşamlarını yitirdiklerini ortaya koydu.
Teksas Üniversitesi Sağlık Bilim Merkezi'nden kardiyovasküler profesörü Muhammed Madjid öncülüğünde yürütülen araştırma Amerikan Kalp Hastalıkları Dergisi'nde (American Heart Journalist) yayımlandı.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 08:01
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