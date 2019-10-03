Son Dakika Haberleri: Mumyalarda günümüze ait hastalıklar tespit edildi
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Mumyalarda günümüze ait hastalıklar tespit edildi

2 gün önce

Yapılan bir araştırma binlerce yıllık mumyaların genetik hastalıklardan ziyade günümüze ait hastalıklar nedeniyle yaşamlarını yitirdiklerini ortaya koydu.

Mumyalarda günümüze ait hastalıklar tespit edildi, System.String[]

Yapılan bir araştırma binlerce yıllık mumyaların genetik hastalıklardan ziyade günümüze ait hastalıklar nedeniyle yaşamlarını yitirdiklerini ortaya koydu.


Teksas Üniversitesi Sağlık Bilim Merkezi'nden kardiyovasküler profesörü Muhammed Madjid öncülüğünde yürütülen araştırma Amerikan Kalp Hastalıkları Dergisi'nde (American Heart Journalist) yayımlandı.

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Genetik, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 08:01 
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