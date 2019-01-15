Son Dakika Haberleri: Münbiç Bölgesine Sat Komandoları Gönderildi

Münbiç Bölgesine Sat Komandoları Gönderildi

1 saat önce

Batı illerinden gelen SAT Komandoları ve mühimmat yüklü askeri araçlar, Kilis üzerinden geçerek Suriye'nin Münbiç bölgesine hareket etti.

Münbiç Bölgesine Sat Komandoları Gönderildi, System.String[]
Batı illerinden gelen SAT Komandoları ve mühimmat yüklü askeri araçlar, Kilis üzerinden geçerek Suriye'nin Münbiç bölgesine hareket etti.

Öğle saatlerinde Gaziantep üzerinden gelen ve içerisinde SAT Komandoları ile mühimmat bulunan askeri araçlar, güvenlik önlemleri altında Kilis'e ulaştı. Buradan devam eden askeri araçlar, Elbeyli ilçesi üzerinden Suriye'ye geçerek Münbiç bölgesine hareket ettik. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:33 Kaynak: İHA

Suriye, Kilis, Münbiç, Güncel
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