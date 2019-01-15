Münbiç Bölgesine Sat Komandoları Gönderildi
1 saat önce
Batı illerinden gelen SAT Komandoları ve mühimmat yüklü askeri araçlar, Kilis üzerinden geçerek Suriye'nin Münbiç bölgesine hareket etti.
Batı illerinden gelen SAT Komandoları ve mühimmat yüklü askeri araçlar, Kilis
üzerinden geçerek Suriye
'nin Münbiç
bölgesine hareket etti.
Öğle saatlerinde Gaziantep
üzerinden gelen ve içerisinde SAT Komandoları ile mühimmat bulunan askeri araçlar, güvenlik önlemleri altında Kilis'e ulaştı. Buradan devam eden askeri araçlar, Elbeyli
ilçesi üzerinden Suriye'ye geçerek Münbiç bölgesine hareket ettik. - KİLİS
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:33 Kaynak: İHA
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