Son Dakika Haberleri: Münbiç'e havan saldırısı: 1 asker şehit 8 asker yaralı
Son Dakika Güncel Münbiç'e havan saldırısı: 1 asker şehit 8 asker yaralı

Münbiç'e havan saldırısı: 1 asker şehit 8 asker yaralı

2 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Münbiç bölgesinde teröristler tarafından yapılan havan ve topçu ateşi neticesinde 1 askerin şehit, 8 askerin yaralandığını bildirdi.

Münbiç'e havan saldırısı: 1 asker şehit 8 asker yaralı, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, Münbiç bölgesinde teröristler tarafından yapılan havan ve topçu ateşi neticesinde 1 askerin şehit, 8 askerin yaralandığını bildirdi.


Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "15 Ekim 2019 tarihinde Münbiç bölgesinden teröristler tarafından yapılan havan ve topçu ateşi neticesinde 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 8 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır" denildi.


Ateş açılan bölgedeki tespitler sonucunda anında karşılık verildiği bildirilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:


"Ateş açılan bölgedeki hedefler tespit edilerek anında karşılık verilmiş ve en az 15 teröristin etkisiz hale getirildiği değerlendirilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz." - ANKARA

Münbiç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 01:37 Kaynak: İHA
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