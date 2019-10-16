Son Dakika Haberleri: Münbiç sınırında bekleyiş sürüyor
Son Dakika Güncel Münbiç sınırında bekleyiş sürüyor

Münbiç sınırında bekleyiş sürüyor

1 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Münbiç sınırında Türk askerlerinin ve Suriye Milli Ordusu güçlerinin operasyon için bekleyişini sürdürüyor.

Münbiç sınırında bekleyiş sürüyor, System.String[]

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Münbiç sınırında Türk askerlerinin ve Suriye Milli Ordusu güçlerinin operasyon için bekleyişini sürdürüyor.

TSK tarafından Suriye'nin Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın 8'inci gününde gözler PKK/ YPG'li teröristlerin işgali altında olan Suriye'nin Münbiç ilçesine çevrildi. TSK, Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'den askeri gücünü çekeceğini açıklamasının ardından Münbiç sınırına son 1 haftadır yığınak yaptı. Suriye Milli Ordusu ile eli tetikte bekleyen TSK, tankların namlusunu da Münbiç'e çevirerek, Ankara'dan gelecek emri bekliyor. TSK ve SMO'nun zırhlı araçları mevzilerde beklerken bir grup askerin de Münbiç sınırına doğru hareket ettiği görüldü.

Öte yandan, ABD'nin bölgeden ayrıldığını açıklamasının ardından tutuşan terör örgütü PKK/YPG'li teröristler Münbiç'e rejim güçlerini çağırmıştı.

(MFT-SD-ÖK-D)

Barış Pınarı Harekatı, Münbiç, Suriye, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 11:51 Kaynak: İHA
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