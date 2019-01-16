Münbiç'te ABD Güçlerine Yönelik İntihar Saldırısı: 6 Ölü 19 Yaralı
35 dakika önce
Suriye'nin Münbiç kentinde ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin devriye gezdiği bölgenin yakınlarında meydana gelen intihar saldırısında, en az 6 kişinin öldüğü 19 kişinin yaralandığı belirtildi.
Suriye
'nin Münbiç
kentinde ABD
öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin devriye gezdiği bölgenin yakınlarında meydana gelen intihar saldırısında, en az 6 kişinin öldüğü 19 kişinin yaralandığı belirtildi.
Münbiç'te kentinde ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin devriye bölgesinin yakınlarında intihar saldırısı meydana geldi. Patlamada, ilk belirlemelere göre en az 6 kişinin öldüğü, 19 kişinin de yaralandığı belirtildi. Yerel kaynaklar, yaralananlar arasında ABD askerlerinin de bulunduğunu açıklarken, ABD'ye ait bir helikopterin yaralı askerleri tahliye ettiği öğrenildi.
DEAŞ, yayın organı AMAK aracılığıyla yaptığı açıklamada saldırıyı üstlendiğini duyurdu. - MÜNBİÇ
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:25 Kaynak: İHA
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