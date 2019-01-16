Son Dakika Haberleri: Münbiç'te ABD ile ortak eğitimlerin üçüncüsü tamamlandı

Münbiç'te ABD ile ortak eğitimlerin üçüncüsü tamamlandı

32 dakika önce

TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca Münbiç'te icra edilen birleşik müşterek devriye faaliyetlerine yönelik ortak eğitimlerin üçüncüsü tamamlandı.

Münbiç'te ABD ile ortak eğitimlerin üçüncüsü tamamlandı, System.String[]
TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca Münbiç'te icra edilen birleşik müşterek devriye faaliyetlerine yönelik ortak eğitimlerin üçüncüsü tamamlandı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:55 

Ekonomi
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