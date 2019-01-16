Münbiç'te ABD ile ortak eğitimlerin üçüncüsü tamamlandı
32 dakika önce
TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca Münbiç'te icra edilen birleşik müşterek devriye faaliyetlerine yönelik ortak eğitimlerin üçüncüsü tamamlandı.
TSK
ve ABD
Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca Münbiç
'te icra edilen birleşik müşterek devriye faaliyetlerine yönelik ortak eğitimlerin üçüncüsü tamamlandı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:55
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