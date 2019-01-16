Münbiç'te Patlama: 11 Ölü, 20 Yaralı

Terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Suriye'nin Münbiç kentinde 11 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Suriye'nin Münbiç kentinde 11 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.



Terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Suriye'nin Münbiç kentinde, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçleri devriye attığı sırada bir patlama meydana geldi. Kent merkezindeki bir lokantanın önünde meydana gelen patlamada 9 sivil hayatını kaybetti, 2 Amerikan askeri ile 1 YPG'li terörist öldü. Yaralanan 20 kişi ise hastanelere kaldırıldı.



Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenirken, olayın ABD'nin Suriye'den çekilme kararı alması sonrası yaşanması şüphe uyandırdı.



(İHA)

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