- Münbiç'te patlama: 4 yaralı - Son Dakika

- Münbiç'te patlama: 4 yaralı

HALEP - Suriye'nin Halep kırsalındaki Münbiç bölgesinde bir araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 4 kişi yaralandı.

Suriye'nin Halep kırsalındaki Münbiç bölgesinde bulunan el-Sondos Caddesi'nde bir araca yerleştirilen bomba patladı. Yerel kaynaklar, patlama sonucu 4 kişinin yaralandığını aktardı. Patlamada ayrıca araç kullanılmaz hale gelirken çevrede maddi hasar da meydana geldi.