Münbiç'te Patlama: En Az 6 Ölü
40 dakika önce
Suriye'nin Münbiç şehrinde uluslararası koalisyon güçlerinin devriye attığı bölgenin yakınında patlama meydana geldiği ve ilk belirlemelere göre en az 6 kişinin öldüğü, 19 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Suriye
'nin Münbiç
şehrinde uluslararası koalisyon güçlerinin devriye attığı bölgenin yakınında patlama meydana geldiği ve ilk belirlemelere göre en az 6 kişinin öldüğü, 19 kişinin de yaralandığı belirtildi.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:21 Kaynak: İHA
Son Dakika! Münbiç'teki ABD Askerlerine Yapılan Saldırıyı DEAŞ Üstlendi
Münbiç'te ABD Askerlerini Hedef Alan Saldırının Görüntüsü Ortaya Çıktı
Sedat Peker, Özgür Suriye Ordusuna; Bot, Kamuflaj, Drone ve Bilgisayar Yardımında Bulunacak
Cumhur İttifakı'na Aykırı Hareket Eden Vekil, MHP'den İhraç Edildi