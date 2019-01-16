Son Dakika Haberleri: Münbiç'te Patlama: En Az 6 Ölü

Münbiç'te Patlama: En Az 6 Ölü

40 dakika önce

Suriye'nin Münbiç şehrinde uluslararası koalisyon güçlerinin devriye attığı bölgenin yakınında patlama meydana geldiği ve ilk belirlemelere göre en az 6 kişinin öldüğü, 19 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Münbiç'te Patlama: En Az 6 Ölü, System.String[]
Suriye'nin Münbiç şehrinde uluslararası koalisyon güçlerinin devriye attığı bölgenin yakınında patlama meydana geldiği ve ilk belirlemelere göre en az 6 kişinin öldüğü, 19 kişinin de yaralandığı belirtildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:21 Kaynak: İHA

Suriye, Münbiç, Güncel
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