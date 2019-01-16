Son Dakika Haberleri: Münbiç'te Patlama Meydana Geldi

Münbiç'te Patlama Meydana Geldi

1 saat önce

MÜNBİÇ/ Terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Münbiç'te, ABD askerlerinin devriye yaptığı sırada patlama meydana geldi.

Münbiç'te Patlama Meydana Geldi, System.String[]
MÜNBİÇ/ Terör örgütü YPG/ PKK'nın işgalindeki Münbiç'te, ABD askerlerinin devriye yaptığı sırada patlama meydana geldi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, YPG/PKK'nın işgalindeki Münbiç'te bilinmeyen bir sebeple patlama oldu.

Patlama sırasında devriye faaliyeti icra eden ABD askerlerinden birkaçı yaralandı.

ABD ordusu, helikopterlerle askerlerini tahliye etti.

Faili ve nedeni henüz bilinmeyen patlamada ölenler olduğu da öğrenildi.

Halep'in Münbiç ilçesi, Ağustos 2016'dan bu yana YPG/PKK'nın işgalinde bulunuyor. ABD, ilçenin DEAŞ'tan temizlenmesinin ardından YPG/PKK'lıların ilçeyi terk edeceğini sözünü vermişti. Taahhütün yerine getirilmediği uzun sürenin ardından Türkiye ve ABD, 2018'in Haziran ayında Münbiç yol haritasında uzlaşmıştı. Plan çerçevesinde Türkiye ve ABD, ilçede ortak devriyelerini sürdürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:49 Kaynak: AA

PKK, Amerika Birleşik Devletleri, Münbiç, Güncel
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