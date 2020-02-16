Münbiç'te SMO ile teröristler arasında çatışma - Son Dakika

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Münbiç'te SMO ile teröristler arasında çatışma
17 dakika önce
Suriye Milli Ordusu ile YPG ve PKKlı teröristler arasında Münbiç hattında çatışma yaşandı.
Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 08:20 Kaynak: İHA
Suriye Milli Ordusu ile YPG ve PKKlı teröristler arasında Münbiç hattında çatışma yaşandı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) destekli Suriye Milli Ordusu (SMO) ile terör örgütü YPG ve PKK arasındaki çatışmalar sürüyor. SMO bileşenlerinden Sultan Murat Tümeni ile teröristler arasında Münbiç hattı Sayyade cephesinde şiddetli çatışmalar yaşandı.
(İHA)
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