Son Dakika Haberleri: Münbiç'te Uluslararası Koalisyon Güçlerinin Devriye Attığı Bölgenin Yakınında Patlama Meydana...

Münbiç'te Uluslararası Koalisyon Güçlerinin Devriye Attığı Bölgenin Yakınında Patlama Meydana...

1 saat önce

IHAAW145656-ASA/16-01-2019- Münbiç'te uluslararası koalisyon güçlerinin devriye attığı bölgenin yakınında patlama meydana geldiği ve ilk belirlemelere göre en az 6 kişinin öldüğü, 19 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Münbiç'te Uluslararası Koalisyon Güçlerinin Devriye Attığı Bölgenin Yakınında Patlama Meydana..., System.String[]
IHAAW145656-ASA/16-01-2019

- Münbiç'te uluslararası koalisyon güçlerinin devriye attığı bölgenin yakınında patlama meydana geldiği ve ilk belirlemelere göre en az 6 kişinin öldüğü, 19 kişinin de yaralandığı belirtildi. 16.01.2019 14: 56: 56 TSI
NNNN - MÜNBİÇ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:02 Kaynak: İHA

Münbiç, 3. Sayfa
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