Münbiç'te Uluslararası Koalisyon Güçlerinin Devriye Attığı Bölgenin Yakınında Patlama Meydana...
30 dakika önce
- Münbiç'te uluslararası koalisyon güçlerinin devriye attığı bölgenin yakınında patlama meydana geldiği ve ilk belirlemelere göre en az 6 kişinin öldüğü, 19 kişinin de yaralandığı belirtildi.
- Münbiç
'te uluslararası koalisyon güçlerinin devriye attığı bölgenin yakınında patlama meydana geldiği ve ilk belirlemelere göre en az 6 kişinin öldüğü, 19 kişinin de yaralandığı belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:29 Kaynak: İHA
Münbiç'te ABD Askerlerine Düzenlenen Saldırı Sonrası Olay Yerinden İlk Görüntüler
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