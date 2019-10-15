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Son Dakika Güncel Münbiç'te yaralanan askerlere hastanede ziyaret

Münbiç'te yaralanan askerlere hastanede ziyaret

1 saat önce

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Münbiç'e yapılan operasyonda yaralanan 6 asker, Gaziantep'in Nizip ilçesinde tedavi altına alındı.

Münbiç'te yaralanan askerlere hastanede ziyaret, System.String[]

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Münbiç'e yapılan operasyonda yaralanan 6 asker, Gaziantep'in Nizip ilçesinde tedavi altına alındı. Nizip Kaymakamı Kemal Şahin ve diğer yetkililer, yaralı askerleri hastanede ziyaret etti.


Türkiye'nin güvenli bölge oluşturmak için başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında Münbiç'e gerçekleştirilen operasyonda 6 Türk askeri yaralandı. Sınırın Türkiye tarafına getirilen yaralılar, Gaziantep'in Nizip ilçesindeki devlet hastanesinde tedavi altına alındı.


Nizip Kaymakamı Kemal Şahin, Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Diki ve Emniyet Müdürü Mustafa Yaman, yaralı askerleri ziyaret etti. Kaymakam Şahin ve beraberindekiler yaralıların yakınları ile görüşüp, hastane yetkililerinden sağlık durumları hakkında bilgi aldı. - GAZİANTEP

Barış Pınarı Harekatı, Münbiç, Nizip, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 02:00 Kaynak: İHA
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