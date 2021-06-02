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Münbiç'te YPG/PKK'ya isteklerini kabul ettiren halk, eylemlerini durdurdu - Son Dakika

Münbiç'te YPG/PKK'ya isteklerini kabul ettiren halk, eylemlerini durdurdu

02.06.2021 15:25
Münbiç'te YPG/PKK'ya isteklerini kabul ettiren halk, eylemlerini durdurdu, System.String[]

Terör örgütü YPG/PKK'nın gençleri "zorunlu askerlik" adı altında zorla silahlı kadrosuna katma uygulamasına karşı çıkan Münbiç ilçesindeki halk, isteklerinin kabul edilmesinin ardından eylemlerini durdurdu.

Terör örgütü YPG/PKK'nın gençleri "zorunlu askerlik" adı altında zorla silahlı kadrosuna katma uygulamasına karşı çıkan Münbiç ilçesindeki halk, isteklerinin kabul edilmesinin ardından eylemlerini durdurdu.

Münbiç'te pazartesi günü YPG/PKK'ya karşı başlayan kitle eylemleri, öğle saatlerine kadar sürdü.

İlçe merkezindeki Cezire Yolu Ofisler Caddesi ile kırsal kesimdeki Üm Satıh köyünde sabah saatlerinde toplanan göstericiler, ana yolları kapatarak örgüte ait bazı araçları ateşe verdi.

İlçedeki aşiret liderleri ve örgüt sorumlularının yaptıkları görüşmede sivillerin taleplerinin kabul edilmesi üzerine eylemler durdu.

Aşiretlerin yaptığı açıklamada, ilçedeki "zorunlu askerlik" kampanyasının durdurulması ve konunun görüşülmesi, alıkonulanların serbest bırakılması ve suça karışanların yargılanması konularında uzlaşmaya varıldığı bildirildi.

Uzlaşma, terör örgütü YPG/PKK'nın sözde Münbiç Askeri Meclisi'nin sosyal medya hesabından da aynı şekilde duyuruldu.

Göstericiler, ilçe merkezi ve kırsalda örgütün "sokağa çıkma yasağı" dayatmasına rağmen, "zorunlu askerlik" uygulamasının kaldırılması, alıkonmaların son bulması ve göstericilere ateş açan teröristlerin yargılanmasını istemişti.

Münbiç'te yaşananalar

Nüfusunun yüzde 99'u Arap olan Münbiç'in ilçe merkezi ve çevre mahallelerdeki yüzlerce sivil, kız ve erkek çocuklarını zorla silahlı kadrosuna katma gerekçesiyle alıkoyan örgütü protesto etmek için pazartesi bir araya gelmişti.

Olayların ilk gününde YPG/PKK'lı teröristlerin, protesto düzenleyen halka açtığı ateş sonucu 1 sivil ölmüş, 3 sivil yaralanmıştı. Olayın ardından ilçe merkezindeki öfkeli kalabalık, Halep Yolu üzerinde YPG/PKK'nın kontrol noktasını ele geçirerek ateşe vermiş, aynı gün de kepenk kapatarak örgüte tepki göstermişti.

Örgüt, sivillerin söz konusu uygulamaya karşı başlattığı tepkiyi önlemek için pazartesiyi salıya bağlayan geceden itibaren 48 saatliğine "sokağa çıkma yasağı" getirmişti.

Gösteriler, dün Münbiç kırsalına da sıçramıştı. Nitekim Münbiç'in doğusunda bulunan Hüdhüd bölgesinde toplanan siviller, terör örgütü YPG/PKK'nın engellemelerine rağmen seslerini duyurmak için ilçe merkezine hareket etmişti. İlçe merkezinin girişindeki Kaddaf kontrol noktasında teröristler tarafından açılan ateşte 1 sivil yaşamını yitirmiş, 6 sivil yaralanmıştı.

Münbiç'teki AA muhabirinin, ilçedeki protestolara katılan aşiretlerden aldığı bilgiye göre, gösterileri engellemeye çalışan terör örgütünün halka açtığı ateşte ilk iki günde en az 8 sivil hayatını kaybetmiş, 27 kişi yaralanmıştı.

Hüseyin Muhammed el-Cebeli, İbrahim Eş-Şeyh Hüseyin, Abdulselam Necim, Vefa Hasan El Behyo ve Cuma el-Hammada isimli kişiler, YPG/PKK'lı teröristlerin göstericilere açtığı ateş sonucu ölen söz konusu siviller arasında yer aldı.

Terör örgütü YPG/PKK, 1990-2003 yıllarında doğan kız ve erkekleri, bir yıl civarında sürelerle sözde "zorunlu askerlik" adı altında silahlı kadrosuna katmak üzere alıkoyuyor.

Terör örgütü, işgalindeki Münbiç, Aynularab (Kobani), Kamışlı, Malikiyye, Dirbasiye, Haseke, Rakka ve Deyrizor bölgelerinde Arap çocukları ve gençleri bu şekilde zorla kadrolarına katıyor.

Mutabakatlara rağmen Münbiç, örgütün işgalinde

Halep'in Münbiç ilçesi, Ağustos 2016'dan bu yana YPG/PKK'nın işgalinde bulunuyor. ABD, ilçenin DEAŞ'tan temizlenmesinin ardından YPG/PKK'lıların Münbiç'i terk edeceği sözünü vermişti.

Washington yönetimi taahhüdünü yerine getirmezken, Türkiye ve ABD, Haziran 2018'de Münbiç yol haritasında uzlaşmıştı ancak ABD'nin oyalamaları nedeniyle yol haritası tamamlanamadı.

Rusya da Ekim 2019'da Türkiye ile Barış Pınarı Harekatı sırasında vardığı mutabakatla terör örgütünü Münbiç'ten çıkarmayı taahhüt etmişti. Ancak ilçede işgalini sürdüren YPG/PKK, yuvalandığı mevzilerden Suriye Milli Ordusu cephe hatlarına sızma girişimlerini, sivil yerleşimlere top ve roket saldırılarını sürdürüyor.

Hisarcık, Terör, PKK, YPG, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Münbiç'te YPG/PKK'ya isteklerini kabul ettiren halk, eylemlerini durdurdu - Son Dakika


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