Münbiç'te yuvalanan YPG/PKK'lı teröristlerin Cerablus'a füzeli saldırısında 3 sivil yaralandı - Son Dakika
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Münbiç'te yuvalanan YPG/PKK'lı teröristlerin Cerablus'a füzeli saldırısında 3 sivil yaralandı

27.06.2022 11:40
Münbiç'te yuvalanan YPG/PKK'lı teröristlerin Cerablus'a füzeli saldırısında 3 sivil yaralandı

Suriye'nin Münbiç ilçesinde varlığını sürdüren terör örgütü YPG/PKK'nın, Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Cerablus ilçesini Grad füzeleriyle hedef alması sonucu 3 sivil yaralandı.

Suriye'nin Münbiç ilçesinde varlığını sürdüren terör örgütü YPG/ PKK'nın, Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Cerablus ilçesini Grad füzeleriyle hedef alması sonucu 3 sivil yaralandı.

YPG/PKK'lı teröristler, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim 2019'da varılan mutabakat gereği boşaltmaları gereken Münbiç ilçesinden, Cerablus ilçesi güneyindeki Arap Hasan, Meğayir ve Buldug köylerine Grad füzesi saldırısı düzenledi.

Füzelerin sivillerin yaşadığı yerleşim yerlerine isabet etmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 sivil yaralandı ve maddi hasar meydana geldi.

Yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK, sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.

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Kaynak: AA

Cerablus, Münbiç, PKK, YPG, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Münbiç'te yuvalanan YPG/PKK'lı teröristlerin Cerablus'a füzeli saldırısında 3 sivil yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Münbiç'te yuvalanan YPG/PKK'lı teröristlerin Cerablus'a füzeli saldırısında 3 sivil yaralandı - Son Dakika
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