Füzelerin sivillerin yaşadığı yerleşim yerlerine isabet etmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 sivil yaralandı ve maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: AA

Cerablus, Münbiç, PKK, YPG, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Münbiç'te yuvalanan YPG/PKK'lı teröristlerin Cerablus'a füzeli saldırısında 3 sivil yaralandı - Son Dakika

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