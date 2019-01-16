Son Dakika Haberleri: Münbiç'teki Birleşik Müşterek Devriye Faaliyetleri

Münbiç'teki Birleşik Müşterek Devriye Faaliyetleri

1 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca Münbiç'te icra edilen birleşik müşterek devriye faaliyetlerine yönelik ortak eğitimlerin üçüncüsü tamamlandı.

Münbiç'teki Birleşik Müşterek Devriye Faaliyetleri, System.String[]
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca Münbiç'te icra edilen birleşik müşterek devriye faaliyetlerine yönelik ortak eğitimlerin üçüncüsü tamamlandı.

Milli Savunma Bakanlığının internet sitesinden yapılan bilgilendirmede, "Münbiç Yol Haritası ve Güvenlik Prensipleri doğrultusunda, Türkiye ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca Münbiç'te icra edilen birleşik müşterek devriye faaliyetlerine yönelik ortak eğitimlerin üçüncüsü tamamlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:16 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Münbiç'teki Patlamada 2 ABD Askeri Yaşamını Yitirdi Son Dakika! Münbiç'teki Bombalı Saldırıyla İlgili ABD'den Açıklama Geldi

Son Dakika! CHP, 1'i Büyükşehir Belediye Olmak Üzere 70 Belediye Başkan Adayını Açıkladı ABD'de 800 Bin Federal Hükümet Çalışanı, 25 Gündür Maaş Alamıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 17:46:48. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Münbiç'teki Birleşik Müşterek Devriye Faaliyetleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]