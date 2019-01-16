Münbiç'teki Birleşik Müşterek Devriye Faaliyetleri
1 saat önce
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca Münbiç'te icra edilen birleşik müşterek devriye faaliyetlerine yönelik ortak eğitimlerin üçüncüsü tamamlandı.
Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK
) ve ABD
Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca Münbiç
'te icra edilen birleşik müşterek devriye faaliyetlerine yönelik ortak eğitimlerin üçüncüsü tamamlandı.
Milli Savunma Bakanlığının internet sitesinden yapılan bilgilendirmede, "Münbiç Yol Haritası ve Güvenlik Prensipleri doğrultusunda, Türkiye
ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca Münbiç'te icra edilen birleşik müşterek devriye faaliyetlerine yönelik ortak eğitimlerin üçüncüsü tamamlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:16 Kaynak: AA
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