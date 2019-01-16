Son Dakika Haberleri: Münbiç'teki Patlamada 2 ABD Askeri Yaşamını Yitirdi

Münbiç'teki Patlamada 2 ABD Askeri Yaşamını Yitirdi

1 saat önce

Suriye'nin Münbiç kentinde meydana gelen patlamada 2 ABD askerinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Münbiç'teki Patlamada 2 ABD Askeri Yaşamını Yitirdi, System.String[]
Suriye'nin Münbiç kentinde meydana gelen patlamada 2 ABD askerinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Suriye'nin Münbiç kentinde ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin devriye gezdiği bölgenin yakınlarında meydana gelen intihar saldırısında 2 ABD askerinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Patlamada bölgede bulunan 9 sivil hayatını kaybetti. Patlamada 20 kişi yaralanırken, 1 YPG militanın da öldüğü kaydedildi. - MÜNBİÇ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:25 Kaynak: İHA

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