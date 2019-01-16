Münbiç'teki Patlamada 2 ABD Askeri Yaşamını Yitirdi
1 saat önce
Suriye'nin Münbiç kentinde meydana gelen patlamada 2 ABD askerinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
Suriye'nin Münbiç kentinde meydana gelen patlamada 2 ABD askerinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
Suriye'nin Münbiç kentinde ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin devriye gezdiği bölgenin yakınlarında meydana gelen intihar saldırısında 2 ABD askerinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Patlamada bölgede bulunan 9 sivil hayatını kaybetti. Patlamada 20 kişi yaralanırken, 1 YPG militanın da öldüğü kaydedildi. - MÜNBİÇ
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:25 Kaynak: İHA
Münbiç'teki Patlamada 2 ABD Askeri Yaşamını Yitirdi
Son Dakika! Münbiç'teki Bombalı Saldırıyla İlgili ABD'den Açıklama Geldi
Hamama Giden Genç Adam, Arkasında Not Bırakıp İntihar Etti
Köpeğe Tekme Atmaya Çalışan Adam, Düşerek Kafasını Park Halindeki Arabaya Çarptı