Münbiç'teki Saldırıyı Değerlendirdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Münbiç'te ABD askerlerine yönelik gerçekleştirilen saldırı hakkında ise Çavuşoğlu, "Terör örgütleri bizim kararlılığımızı da etkilememeli, aldığımız kararları da etkilememeli" açıklamasını yaptı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov ile ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Türkiye ve Makedonya arasındaki ilişkileri her alanda daha da güçlendirmek istediklerini kaydeden Bakan Çavuşoğlu, "Siyasi ilişkilerden bağımsız olarak çok güçlü bağlarımız var. Siyasi ilişkilerimizin de mükemmel olduğunu belirtmek isterim. Makedonya'yı anayasadaki ismiyle başından beri tanıyan bir ülkeyiz. İsim değişikliğiyle ilgili Yunanistan ile anlaşmaları takip ediyoruz. Biz, Makedonya halkının ve Makedonya meclisinin aldığı ve alacağı kararlara saygılıyız. Bundan sonraki süreçte de Makedonya'yı anayasal ismiyle tanımaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



MÜNBİÇ'TEKİ SALDIRI



Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, Münbiç'te ABD askerlerinin devriyesi sırasında yaşanan patlamaya ilişkin bir soru üzerine, "Terör saldırısını Dışişleri Bakanlığı olarak dün yaptığımız bir açıklama ile kınadık. Terörden çok çekmiş bir ülke olarak teröre ve terörün her türlüsüne karşıyız, terör örgütleriyle mücadele etme konusunda kararlıyız. ABD güvenlik personelinin öldüğünü biliyoruz ama diğer şahıslar hakkında teyit edilmiş bir bilgi yok. Bu konuda ABD gerekli bilgileri topladıktan sonra bizimle paylaşacaktır. Ama Türkiye'den böyle bir yardım talebi olursa bizde elimizden gelen yardımı yaparız. Terör örgütleri bizim kararlılığımızı da etkilememeli, aldığımız kararları da etkilememeli" ifadelerini kullandı.



GÜLER-DUNFORD GÖRÜŞMESİ



Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford'un Brüksel'de yaptığı görüşmeye ilişkin bilgi veren Çavuşoğlu, "İki Genelkurmay Başkanı Suriye'den ABD'nin çekilme kararını birlikte nasıl koordine edebiliriz bunu görüşmüşlerdir. Diğer taraftan iki ülke arasındaki savunma ve savunma sanayiyle ilgili konuları değerlendirmişlerdir. Trump'ın telefonda ve daha sonra Twitter'da bahsettiği güvenli bölge konusu zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Suriye krizinin başlangıcından bu yana gündeme getirdiği bir konu. Güvenli bölge konusunda Türkiye'nin düşündükleriyle ABD'nin düşündükleri örtüşüyor mu örtüşmüyor mu bu görüşmelerde belli olacak. Bunun ilk görüşmesi de dün Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ile Dunford arasında Brüksel'de yapılmıştır. Güvenli bölge Suriye'deki istikrar içinde önemli. Bugüne kadar Suriye'ye dönemeyen başta Kürt kardeşlerimiz olmak üzere Suriye'ye dönmesi bakımından da önemli. Terörle mücadele dahil birçok bakımdan önemlidir. Bu konuyu ABD ile görüşmeye devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.



PATRIOT ALIMI ABD ile yürütülen Patriot görüşmelerine yönelikte bilgi veren Çavuşoğlu, "ABD'den gelen heyetlerin tekliflerini aldık. Burada bizim için önemli olan bazı kriterler var. Ne zaman teslim edilecek? Teslim süresi ve fiyat çok önemli. Kredilendirme dahil birçok konular var, bunların teknik olarak görüşülmesi gerekiyor. Orta ve uzun vadede bizim için çok önemli bir kriter daha var. Ortak üretim ve teknoloji transferi. Türkiye olarak özellikle savunma sanayinde yerli üretime, ortak üretime ve teknoloji transferine önem veriyoruz" dedi.



KILIÇDAROĞLU'NU ELEŞTİRDİ



Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"CHP Genel Başkanı bir açıklamasında Katar ile ortak bir üretimi eleştirmiş. Burada tank üretiminde küresel sermayenin Türkiye'ye gelmesi ve özellikle de Türk firmalarının uluslararası ortaklarla iş yapabilir düzeye gelmesinin herkes tarafından memnuniyetle karşılanması gerekir. Bu zihniyet esasen geçmişte tamamen dışa bağlı Türkiye'nin zihniyetidir. Türkiye bu anlamda küresel sermayenin gelmesinden rahatsız olan kafa ise ucuz milliyetçilik söyleminin bir yansımasıdır. Türkiye'de her alanda olduğu gibi savunma sanayiinde de teknoloji transferi ve ortak üretim yapılması bizim çıkarımızadır, dışa bağımlılığımızı da azaltmaktadır."



