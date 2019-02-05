Son Dakika Haberleri: Münbiç'teki Teröristler Birkaç Hafta İçinde..."

Münbiç'teki Teröristler Birkaç Hafta İçinde..."

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Münbiç'teki teröristler birkaç hafta içinde buradan çıkarılmazsa bizim bekleme süremiz sona erer" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Münbiç'teki teröristler birkaç hafta içinde buradan çıkarılmazsa bizim bekleme süremiz sona erer" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Meclis Grup Toplantısında yaptığı konuşmada, Fırat'ın doğusuna yönelik operasyona ilişkin net değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, "Şayet Amerika bize verdiği sözleri tutmaz, bölgeyi teröristlerden temizlemezse kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Münbiç'teki teröristler birkaç hafta içinde buradan çıkarılmazsa bizim bekleme süremiz sona erer" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı, ABD'ye de gönderme yaparak, "Yaptırım listesi dahil, hiçbir tehdit bizi bu yoldan geri çeviremez" dedi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 01:16 Kaynak: İHA

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