"Münbiç'tekine benzer bir oyalama sürecine müsaade etmeyiz"
48 dakika önce
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Münbiç'tekine benzer bir oyalama sürecine müsaade etmeyiz.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 07:45 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, " Münbiç'tekine benzer bir oyalama sürecine müsaade etmeyiz. Güvenli bölge bir an önce hayata geçirilmeli" dedi.
(İHA)
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