Son Dakika Haberleri: Münbiç'ten acı haber: 1 şehit
Son Dakika Güncel Münbiç'ten acı haber: 1 şehit

Münbiç'ten acı haber: 1 şehit

2 saat önce

MSB: "15 Ekim 2019 tarihinde Münbiç bölgesinden teröristler tarafından yapılan havan ve topçu ateşi neticesinde 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 8 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır.

Münbiç'ten acı haber: 1 şehit, System.String[]

MSB: "15 Ekim 2019 tarihinde Münbiç bölgesinden teröristler tarafından yapılan havan ve topçu ateşi neticesinde 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 8 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Ateş açılan bölgedeki hedefler tespit edilerek anında karşılık verilmiş ve en az 15 teröristin etkisiz hale getirildiği değerlendirilmiştir."

(İHA)

Münbiç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 01:36 Kaynak: İHA
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