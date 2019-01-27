Son Dakika Haberleri: Münbiç'ten Çıkmak İsteyen Halktan Haraç Alıyorlar

Münbiç'ten Çıkmak İsteyen Halktan Haraç Alıyorlar

18 dakika önce

Terör örgütü PKK/PYD, Münbiç'ten çıkmak isteyen halktan haraç alıyor.

Münbiç'ten Çıkmak İsteyen Halktan Haraç Alıyorlar, System.String[]
Terör örgütü PKK/PYD, Münbiç'ten çıkmak isteyen halktan haraç alıyor. Örgüt, parası olmayanların ise değerli eşyalarına el koyuyor. Terör örgütü PKK/PYD'nin baskılarından kaçmak isteyen halk, Münbiç'i terk etmeye devam ediyor. Günde yaklaşık 700 kişinin terk ettiği Münbiç'te kontrolü elinde bulunduran PKK/PYD terör örgütü, halkın bölgeden kaçışını da ranta çevirdi. Terör örgütü, Türkiye'nin Fırat Kalkanı Operasyonu ile güvenli hale getirdiği Carablus'a geçmek için insanların kullandığı tek geçiş yoluna arama noktası kurdu. Münbiç'e yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Dadat Kasabasına arama noktası kuran terör örgütü, gençlerin geçişine izin vermezken, kadın, çocuk ve yaşlılardan ise yüklü miktarda paralar alıyor. Parası olmayanların ise değerli eşyaları ile cep telefonları ve araçlarına el konuluyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 10:01 Kaynak: İHA

PKK, Münbiç, Güncel
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