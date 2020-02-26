Münbiç'ten Fırat Kalkanı bölgesine sızmaya çalışan, 1'i terör örgütünün sözde liderlerinden... - Son Dakika

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Münbiç'ten Fırat Kalkanı bölgesine sızmaya çalışan, 1'i terör örgütünün sözde liderlerinden...
6 saat önce
Münbiç'ten Fırat Kalkanı bölgesine sızmaya çalışan, 1'i terör örgütünün sözde liderlerinden PKK/YPG'li 7 terörist etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 05:54 Kaynak: AA
Münbiç'ten Fırat Kalkanı bölgesine sızmaya çalışan, 1'i terör örgütünün sözde liderlerinden PKK/ YPG'li 7 terörist etkisiz hale getirildi.
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