Son Dakika Haberleri: Münbiç'ten Kaçışlar Başladı

Münbiç'ten Kaçışlar Başladı

1 saat önce

Son günlerde artan saldırılar ve yaşanan belirsizlikten dolayı Münbiç'teki siviller kenti terk etmeye başladı.

Münbiç'ten Kaçışlar Başladı, System.String[]
Son günlerde artan saldırılar ve yaşanan belirsizlikten dolayı Münbiç'teki siviller kenti terk etmeye başladı.

ABD'nin askerlerini Suriye'den çekeceği açıklaması ve Münbiç'te ABD askerlerine yönelik bombalı saldırı, terör örgütü PKK/YPG'nin halka uyguladığı zulümlerden dolayı kentte yaşayan siviller Türk Silahlı Kuvvetlerinin teröristlerden temizlediği Cerablus'a kaçıyor. Kenti terk eden siviller yanlarına aldıkları birkaç parça eşyayı el arabalarına yükleyerek güvenli bölgeye dönen Cerablus'a gidiyor.

Cerablus güvenli bölge

TSK'nın ve Özgür Suriye Ordusu'yla beraber Fırat Kalkanı Harekatı ile DEAŞ'tan temizlediği Cerablus, bölgede çekim merkezi haline döndü. Çatışmalar nedeniyle yaşadıkları bölgeleri terk eden binlerce bölge sakini Cerablus'a yerleşiyor. Türkiye ile birlikte hareket eden ÖSO yerel polis gücünün güvenlik önlemleri aldığı Cerablus kenti siviller için güvenli bir bölge konumunda. - CERABLUS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 02:09 Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Cerablus, Münbiç, Güncel
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