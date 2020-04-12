Muncurlu Fizik tedavi merkezi, Pandemi hastanesi oldu - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Muncurlu'da bulunan Fizik tedavi merkezi, Pandemi hastanesi olarak düzenlendiği, virüs tanısı konulan vatandaşların tedavisinin burada yapılacağı belirtildi.



Düzce İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama ile Muncurlu'da bulunan Fizik Tedavi Merkezi'nin Pazartesi gününden itibaren Pandemi Hastanesi yapılmasına karar verildiği bildirildi. Yapılan açıklamaya göre, Düzce'de Korona Virüs (COVİD-19) pandemisi testleri pozitif çıkan vatandaşların tedavilerinin yapılacağı yer Muncurlu'da olacak. Hastanenin izole edilme çalışmaları bir yandan devam ederken, Düzce'de 89 korona virüs hastası artık burada tedavi edilecek. Düzce İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada: 'Düzce Atatürk Devlet Hastanemize bağlı Muncurlu Hizmet Binamızda, İlimizde Covid-19 tanısı konulmuş hastalar için izolasyon hastanesi/oteli olarak hizmet verilmeye başlanılmış olup, Hastanemizde hastalarımızın yakın takibine devam edilmekle birlikte, yakınlarına ve çevresine bulaş riskini en aza indirilmesi için çalışmalar yürütülmektedir" denildi. - DÜZCE