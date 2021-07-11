Münevver Hancı'dan gümüş madalya

Milli ciritçi Münevver Hancı, uluslararası başarılarına bir yenisini Tallinn'de ekledi. 20 yaşındaki ciritçi, Avrupa U23'te gümüş madalya kazandı.

Estonya'nın başkenti Tallinn'deki 13'üncü Avrupa U23 Şampiyonası'nın son gününde Türkiye'nin beşinci madalyasını Münevver Hancı getirdi. 2001 doğumlu Hancı, cirit atma finalinde 57.37'lik derecesiyle Belarus'tan Aliaksandra Konshina'nın arkasında Avrupa ikinciliğini elde etti. Daha önce Avrupa U18, Gençlik Olimpiyatları ve EYOF'ta da ikinciliği bulunan Hancı, madalyalarına bir yenisini daha ekledi.

- Estonya