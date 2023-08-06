Münevver Karabulut Cinayeti: Cem Garipoğlu'nun intiharı hala tartışılıyor - Son Dakika
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Münevver Karabulut Cinayeti: Cem Garipoğlu'nun intiharı hala tartışılıyor

06.08.2023 16:30

Münevver Karabulut cinayetiyle ilgili olarak Cem Garipoğlu'nun gerçekten intihar edip etmediği konusunda iddialar ortaya atılmaya devam ediyor. Acılı baba Süreyya Karabulut'un açıklamaları tekrar gündeme oturdu. Olayın yeniden gündeme gelmesinde oyuncu Nilperi Şahinkaya'nın Cem Garipoğlu'nun kız kardeşi Sakine Garipoğlu ile çekildiği fotoğrafın sosyal medyada paylaşılması etkili oldu. Karabulut, Cem Garipoğlu'nun intihar ettiğine inanmadığını ve cesedini görmediğini belirtti. Mezarın açılması talebinde bulunan Karabulut, Cem Garipoğlu'nun gerçekten öldüğünü görmek istediğini ifade etti.

Son günlerde yeniden konuşulmaya başlanan Münevver Karabulut cinayetine ilişkin, Cem Garipoğlu'nun gerçekten intihar edip etmediği konusunda iddialar ortaya atılmaya devam ediyor. Konuyla ilgili daha önce açıklamalarda bulunan acılı baba Süreyya Karabulut'un, "Celladın (Cem Garipoğlu) cenazesinde avukatımız sadece çekilen resmi görüyor. Hanımım da resmi görüyor, cesedini görmemişler" sözleri de tekrar gündeme oturdu.

SAKİNE GARİPOĞLU İLE PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKTİ

Oyuncu Nilperi Şahinkaya'nın, Cem Garipoğlu'nun kız kardeşi Sakine Garipoğlu ile çekildiği fotoğrafın sosyal medyada paylaşılması sonrası Münevver Karabulut cinayeti bir kez daha ülke gündemine oturdu. En çok merak edilen soru ise Cem Garipoğlu'nun gerçekten intihar edip etmediği... Konuyla ilgili çeşitli iddialar ortaya atılırken, Haberler.com Youtube kanalında Gökay Kalaycıoğlu'nun konuğu olan acılı baba Süreyya Karabulut'un sözleri yeniden gündem oldu.

Cem Garipoğlu ölmedi mi? Karabulut cinayeti yeniden gündem oldu, herkes acılı babanın bu sözlerini konuşuyor
Cinayeti yeniden gündeme getiren o paylaşım

"CENAZESİNDE AVUKATIMIZ SADECE ÇEKİLEN RESMİ GÖRÜYOR"

"Cem Garipoğlu'nun cezaevinde poşetle intihar ettiğine inanıyor musun?" sorusuna yanıt veren Karabulut, "Boğdu mu boğuldu mu onu bilemem. Otopsi istedik. Mezarı açılsaydı kafam daha rahat olacaktı. Celladın (Cem Garipoğlu) cenazesinde avukatımız sadece çekilen resmi görüyor. Hanımım da resmi görüyor, cesedini görmemişler. Görmek istediler mi bilemiyorum" dedi.

Cem Garipoğlu ölmedi mi? Karabulut cinayeti yeniden gündem oldu, herkes acılı babanın bu sözlerini konuşuyor

"KEŞKE O ZAMAN BEN GÖRSEYDİM"

Karabulut, Gökay Kalaycıoğlu'nun "Zamanında cesedi görme hakkınız varken bunu istemeyip yıllar sonra neden istediniz?" sorusu üzerine de sözlerine şöyle devam etti: "Bu bir pişmanlık. Keşke o zaman ben görseydim. Ben o dönem tedavideydim. Bu durum bende pişmanlık olarak kaldı.

"MEZARIN İÇİNDEKİ CEM GARİPOĞLU İSE İÇİM RAHATLAYACAK"

Beni her gören 'Cem Garipoğlu ölmedi' diyor. Benim böyle bir yasal hakkım varsa mezar açılsın. Çok büyütülecek bir şey yok. Mezarın içindeki Cem Gariopğlu ise içim rahatlayacak. 'Ruhu cehenneme gitsin' diyeceğim. Garipoğlu Ailesi'yle yüz yüze gelmedik. Ben onlarla niye yüz yüze geleyim ki? Aileye 1 milyon 200 bin TL'lik tazminat davası açmıştık, 15 yıl sonra icra yoluyla alabildik."

Cem Garipoğlu ölmedi mi? Karabulut cinayeti yeniden gündem oldu, herkes acılı babanın bu sözlerini konuşuyor
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Cem Garipoğlu'nun kız kardeşinin paylaşımı tartışmalara neden oldu Cem Garipoğlu'nun kız kardeşinin paylaşımı tartışmalara neden oldu

Münevver Karabulut, Cem Garipoğlu, Hukuk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Münevver Karabulut Cinayeti: Cem Garipoğlu'nun intiharı hala tartışılıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Münevver Karabulut Cinayeti: Cem Garipoğlu'nun intiharı hala tartışılıyor - Son Dakika
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