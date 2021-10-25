Münevver Karabulut'un avukatından yıllar sonra gelen itiraf: 3 milyon euro teklif ettiler - Son Dakika

2009 yılında Türkiye'yi kasıp kavuran Münevver Karabulut cinayetiyle ilgili detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Sevgilisi Cem Garipoğlu tarafından vahşice katledilen Karabulut'un avukatlığını üstlenen Rezan Epözdemir, yıllar sonra kendisine gelen teklifle ilgili bir itirafta bulundu.

ÇÖP KONTEYNERİNDE BULUNDU

3 Mart 2009 akşamı Münevver Karabulut'un cansız bedeni, çöp toplayıcı bir kişi tarafından İstanbul Bahçeşehir'de bir çöp konteynerinde parçalanmış halde bulunmuştu. Başı gitar kutusunda bedeni ise valizde bulunan Karabulut cinayetiyle ilgili olarak aranan sevgilisi Cem Garipoğlu ise cinayetten 197 gün sonra teslim oldu.

BİRÇOK DETAYI İLK KEZ PAYLAŞTI

Simge Fıstıkoğlu'nun Youtube kanalı "Hayat Okulu"na bu hafta konuk olan Rezzan Epözdemir, Karabulut ailesinin avukatlığını üstlenmesinden yaşadıklarına kadar birçok detayı ilk kez paylaştı. Dava sürecinde tehditler aldığını belirten Epözdemir, davadan çekilmesi için 3 milyon euro teklif edildiğini açıkladı.

"3 MİLYON EURO TEKLİF ETTİLER"

Davadan çekilmesi için kendisine 3 milyon euro teklif edildiğini söyleyen Epözdemir, "Yargılama sırasında çapraz sorguda Cem'e çok soru sordum. Hatta "Avukat bey çok üstüme geliyor" dedi. Doğrudan soru sorma hakkımız var ve gözünün içine bakarak soru sordum. Soruşturma aşamasındayken göz göze geldik. Aşamalarda tehdit alıyorsunuz. Kurşun yolladılar, "Seni de öldüreceğiz" dediler, mektup yolladılar, 3 milyon euro teklif ettiler. Hepsini savcılığa bildirdim" dedi.